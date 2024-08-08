Макрон призвал Израиль избежать цикла возмездия на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает BFMTV. По информации телеканала, в ходе переговоров стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке на фоне возможной атаки Ирана по еврейскому государству.

«Точно так же, как он призвал иранского президента [Масуда Пезешкиана] избежать цикла репрессий, которые поставят под угрозу население и стабильность региона, он призвал премьер-министра Израиля следовать той же логике», — заявили в Елисейском дворце, комментируя итог разговора Макрона с Нетаньяху.

В пресс-службе французского лидера добавили, что Париж призывает все стороны на Ближнем Востоке действовать в подобном ключе. В Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон опасается не только конфликта между Израилем и Ираном, но и противостояния еврейского государство с ливанской «Хезболлой».

«Война между Израилем и Ливаном будет иметь разрушительные последствия для всего региона», — резюмировал президент Франции в беседе с Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась из-за нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время. В частности, об этом заявляли американские СМИ со ссылкой на официальных лиц.

Ранее Иране заподозрили в возможном отказе от масштабного удара по Израилю.