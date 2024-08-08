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Байден оценил перспективы поражения Трампа на выборах

Байден усомнился в мирной передаче власти в США при поражении Трампа на выборах

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Reuters

Президент США Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в стране в случае поражения бывшего американского лидера Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах. Об этом сообщает CBS News.

У Байдена поинтересовались, уверен ли он в мирной передаче власти в США в январе 2025 года.

Президент США подчеркнул, что если Трамп победит, то подобного не произойдет. Байден также добавил, что если экс-президент проиграет на выборах, то он «совсем не уверен», что подобное произойдет мирно.

До этого предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа застиг врасплох выход президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки.

Утверждается, что, несмотря на многочисленные сообщения о возможном выходе Байдена из гонки, штаб Трампа до последнего момента ориентировался в противостоянии на личности действующего президента. После ухода Байдена штаб Трампа столкнулся с новыми трудностями — теперь на должность президента претендует Камала Харрис, действующий вице-президент, и у республиканцев нет против нее такого количества аргументов, как против Байдена.

Ранее в США назвали предсказуемым выход Байдена из президентской гонки.

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Выборы в США — 2024
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