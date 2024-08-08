Посол России назвал действия Украины в Курской области «террористической акцией»

Действия Вооруженных сил Украины в Курской области следует квалифицировать как террористическую акцию. Такое мнение в Telegram-канале дипмиссии выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов обратил внимание на то, что орудием нападения на простых россиян стало американское оружие, что отнюдь не скрывается.

«Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», — написал посол.

8 августа стало известно, что США назвали действия Украины в Курской области «самообороной». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не были осведомлены о целях вылазки ВСУ в Курскую область и рассчитывают узнать об этом больше.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее США назвали атаку ВСУ по Курской области суверенным решением Украины.