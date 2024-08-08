Эстония усилила контроль на границе с Россией

Власти Эстонии меняют нормы проверок на пропускных пунктах российско-эстонской границы, передает РИА Новости. По информации агентства, отныне будет действовать полный таможенный контроль — это означает увеличение времени для прохождения границы из-за более длительных досмотров.

«Делается это, по заверению эстонских властей, для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.

В разработанном минфином и МВД прибалтийской республики плане предусматривается постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России», — говорится в сообщении.

В кабмине Эстонии считают, что новые меры в итоге могут снизить поток людей через границу республики с Россией. Таллин присоединился к масштабным западным антироссийским санкциям, введенным в ответ на начало специальной военной операции на Украине. При этом официальные лица не раз признавали провал ограничительных мер против Москвы.

Ранее в Эстонии журналистку обвинили в госизмене за работу с российской медиагруппой.