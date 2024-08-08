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Посол России назвал реакцию США на события в Курской области возмутительной

Посол Антонов: реакция США на вылазку ВСУ в Курской области возмутительна

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MFA Russia/Global Look Press

Реакция властей США на вылазку Вооруженных сил Украины в Курскую область возмутительна. Такое мнение в Telegram-канале диппредставительства России в США выразил посол РФ Анатолий Антонов.

Антонов отметил, что со стороны Белого дома не прозвучало «ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии».

«Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ», — написал он.

8 августа стало известно, что США назвали действия Украины в Курской области «самообороной». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не были осведомлены о целях вылазки ВСУ в Курскую область и рассчитывают узнать об этом больше.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее США назвали атаку ВСУ по Курской области суверенным решением Украины.

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Атаки на Курскую область
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