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Посол РФ призвал США прекратить помощь Украине и «одернуть неонацистов» из ВСУ

Посол РФ Антонов назвал атаку ВСУ на Курскую область террористической акцией

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Alexander Zemlianichenko/AP

Власти США возмутительно отреагировали на действия украинских сил на российской территории, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментируя ситуацию в Telegram-канале российского диппредставительства, он заметил, что из Вашингтона не было никакой критики в адрес Киева.

«Украинские действия — очевидная террористическая акция <...> Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России. Очевидно, что провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте. Как бы ни стремились в Киеве остановить наши войска, они будут планомерно и поступательно двигаться вперед, освобождая российские земли», — отметил Антонов.

Он добавил, что призывает США перестать оказывать поддержку, в особенности военную, украинской стороне. Антонов подчеркнул, что Вашингтону следует «одернуть» тех, кто следует неонацистской идеологии в армии Украины.

«Российские границы — священны. Никто из террористов не уйдет от возмездия», — заключил посол России в США.

Армия России 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Совфеде обвинили США в причастности к атаке ВСУ по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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