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Иран может поменять планы масштабного удара по Израилю

Politico: Иран может отказаться от масштабной атаки на Израиль

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Shutterstock

Власти Ирана рассматривают возможность сменить тактику, отказавшись от первоначальных планов по массированной атаке на Израиль, пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, в США считают, что Тегеран уже принял соответствующие решение и не ждет удара по еврейскому государству в ближайшее время.

«Белый дом в последние дни работал по дипломатическим каналам, привлекая своих союзников на Ближнем Востоке для лоббирования Тегерана с целью пересмотра решения о военном нападении на Израиль. Они предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами», — говорится в тексте.

Как отмечает Politico, американские чиновники уверены, что Тегеран прислушается к точке зрения США, несмотря на то, что изначально отвергал ее. Издание подчеркивает, что Вашингтон призывал Иран пересмотреть планы по масштабной атаке, поскольку в ходе возможной операции Израиля в столице Исламской Республики не пострадал ни один ее гражданин.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась из-за нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время. В частности, об этом заявляли американские СМИ со ссылкой на официальных лиц.

Ранее в ХАМАС не исключили превентивный удар Израиля по Ирану.

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