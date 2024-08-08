Иран может поменять планы масштабного удара по Израилю

Власти Ирана рассматривают возможность сменить тактику, отказавшись от первоначальных планов по массированной атаке на Израиль, пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, в США считают, что Тегеран уже принял соответствующие решение и не ждет удара по еврейскому государству в ближайшее время.

«Белый дом в последние дни работал по дипломатическим каналам, привлекая своих союзников на Ближнем Востоке для лоббирования Тегерана с целью пересмотра решения о военном нападении на Израиль. Они предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами», — говорится в тексте.

Как отмечает Politico, американские чиновники уверены, что Тегеран прислушается к точке зрения США, несмотря на то, что изначально отвергал ее. Издание подчеркивает, что Вашингтон призывал Иран пересмотреть планы по масштабной атаке, поскольку в ходе возможной операции Израиля в столице Исламской Республики не пострадал ни один ее гражданин.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась из-за нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время. В частности, об этом заявляли американские СМИ со ссылкой на официальных лиц.

Ранее в ХАМАС не исключили превентивный удар Израиля по Ирану.