США назвали действия Украины в Курской области «самообороной»

США поддерживают действия Украины и рассчитывают узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курскую область. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер рассказала журналистам, что Белый дом «собирается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях».

По ее словам, Соединенные Штаты не были осведомлены о планах Украины по нападению на Курскую область, но поддерживают действия Киева, считая их «самообороной».

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области.