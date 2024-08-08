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Харрис отказалась сажать Трампа в тюрьму

Харрис заявила, что собирается победить Трампа на выборах президента в ноябре

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Elizabeth Frantz, Adrees Latif/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис, претендент на выдвижение в главы государства от Демократической партии, уклонилась от призывов к аресту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, передает Associated Press. По информации агентства, во время предвыборного митинга в Висконсине, политик не поддержала соответствующие требования толпы.

«Подождите. Пусть этим займутся суды. Мы победим его в ноябре», — сказала Харрис, спровоцировав аплодисменты со стороны участников митинга.

Как отмечает AP, вице-президент США попыталась сдержать скандирования фразы «посадите его [Трампа]», сделав жест рукой, чтобы осадить толпу своих сторонников. Вместо призывов к преследованию бывшего главы государства Харрис окрестила себя и своего кандидата в вице-президенты Тима Уолза «радостными воинами», заверив собравшихся в победе.

Ранее Харрис поймали на повторе одной и той же речи.

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Выборы в США — 2024
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