МИД РФ расценивает покушение на военкора Поддубного как военное преступление

Покушение на военного корреспондента Евгения Поддубного — военное преступление, расследование которого будет проведено в кратчайшие сроки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

Мирошник отметил, что он не исключает вероятности того, что Поддубного могли выследить целенаправленно.

«Он заметная фигура для врагов», — сказал Мирошник.

7 августа стало известно, что в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Изначально предполагалось, что журналист ВГТРК не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Telegram-каналу Baza удалось связаться с военнослужащими, которые нашли раненого военкора. Они рассказали, что у Поддубного сильные ожоги, из-за полученных травм он плохо говорит. При нем нашли документы, позволившие его идентифицировать.

7 августа Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее военкор Поддубный назвал цель атак ВСУ на приграничные заправки в Курской области.