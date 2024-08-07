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Россия заявила Японии протест из-за проведенных японо-американских учений

МИД: посольству Японии заявлен протест из-за японо-американских военных учений

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ заявило протест посольству Японии в связи с проведением в непосредственной близости от российских границ японо-американских военных учений. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД отмечается, что с 18 по 26 июля Япония и США провели совместные учения Orient Shield. Учения проводились, в том числе, в районах японского острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам Российской Федерации.

МИД указал японской стороне на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей России. Москва рассматривает такие действия Токио как потенциальную угрозу безопасности РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило японской стороне предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета РФ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония пытается расширить свое влияние в центральноазиатском регионе, преследуя политические, а не экономические цели.

Ранее в Японии назвали Россию «источником ядерной угрозы».

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