Россия заявила Японии протест из-за проведенных японо-американских учений

Министерство иностранных дел РФ заявило протест посольству Японии в связи с проведением в непосредственной близости от российских границ японо-американских военных учений. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В заявлении МИД отмечается, что с 18 по 26 июля Япония и США провели совместные учения Orient Shield. Учения проводились, в том числе, в районах японского острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам Российской Федерации.
МИД указал японской стороне на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей России. Москва рассматривает такие действия Токио как потенциальную угрозу безопасности РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило японской стороне предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета РФ.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония пытается расширить свое влияние в центральноазиатском регионе, преследуя политические, а не экономические цели.
Ранее в Японии назвали Россию «источником ядерной угрозы».