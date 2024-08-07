Японию заподозрили в попытке навредить России

Япония пытается расширить свое влияние в центральноазиатском регионе, преследуя политические, а не экономические цели, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. В комментарии на сайте ведомства она отметила, что Центральная Азия находится в тысячах километров от «страны восходящего солнца».

«За попытками Японии <...> видим не экономический интерес, а продиктованное установками демадминистрации в Вашингтоне стремление нанести ущерб формировавшейся на протяжении десятилетий системе хозяйственных связей стран этого региона с Российской Федерацией», — добавила Захарова.

По ее словам, японская сторона хочет подключить центрально азиатские страны к идеологии Запада, которая носит антироссийский характер. Захарова подчеркнула, что в России рассчитывают на понимание ситуации в государствах региона.

«Наши партнеры из Центральной Азии со свойственной им мудростью сумеют отличить подходы в пользу взаимовыгодного сотрудничества от планов низвести их страны до положения неоколониального придатка западного лагеря», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее в Японии назвали Россию «источником ядерной угрозы».