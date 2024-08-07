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Ответственность за остановку войны в Газе возложили на лидера ХАМАС

Госдеп: прекращение огня в секторе Газа зависит от лидера ХАМАС ас-Синваре

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Global Look Press

Новый руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Яхье ас-Синваре несет ответственность за продолжение или прекращение боевых действий в секторе Газа, считает глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, передает ТАСС. По его словам, именно он отвечает за будущие шаги группировки, в том числе в рамках урегулирования ситуации.

«Так ситуация обстоит и на сегодняшний день. В конечном счете решения принимает именно ас-Синвар, что было видно по ходу переговоров о том, заключать ли сделку о прекращении огня», — пояснил Миллер.

Он добавил, что в целом обстоятельства не поменялись, поскольку ас-Синвар отвечал за этот вопрос и до покушения на прошлого главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. При этом Миллер не уточнил, насколько реальным США видят возможность прекращения огня между Израилем и палестинской организацией в ближнесрочной перспективе.

ХАМАС совершили нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц, вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в Израиле призвали устранить нового главу ХАМАС ас-Синвара.

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