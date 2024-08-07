Замминистра культуры Преподобная ушла в отставку

Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная покинула свой пост. Об этом сообщается в распоряжении Правительства России, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — указано в документе.

На должность статс-секретаря Минкульта была назначена Жанна Алексеева, которая ранее занимала пост замруководителя Департамента региональной политики, образования и проектного управления ведомства.

До этого в министерстве культуры прокомментировали поступившие в Союз кинематографистов предложения снять ремейки советской классики.

В ведомстве пояснили, что лишь знакомили кинематографистов с предложениями Минпросвещения.

Ранее в Минкульте рассказали, насколько вырос объем рынка кинопроката в России.