В Израиле заявили о планах ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви намерена ликвидировать нового главу палестинского движения ХАМАС Яхью Синвару. Об этом заявил начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Он напомнил, что Синвар получил новое звание.

«Смена его звания не только не остановит нас в его преследовании — она мотивирует нас, и мы приложим усилия, чтобы найти его, чтобы он стал целью и они (ХАМАС. — «Газета.Ru») еще раз заменили главу политбюро. В последние недели мы провели очень важные операции, ликвидировав самых высокопоставленных командиров наших самых проблематичных врагов, и мы не остановимся», — сказал глава генштаба.

6 августа сообщалось, что новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране на прошлой неделе. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее стало известно, как ликвидация Хании отразится на переговорах Израиля и ХАМАС.