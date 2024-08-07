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В Израиле заявили о планах ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС

Генштаб Израиля: ЦАХАЛ намерен уничтожить нового главу политбюро ХАМАС Синвару

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Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви намерена ликвидировать нового главу палестинского движения ХАМАС Яхью Синвару. Об этом заявил начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Он напомнил, что Синвар получил новое звание.

«Смена его звания не только не остановит нас в его преследовании — она мотивирует нас, и мы приложим усилия, чтобы найти его, чтобы он стал целью и они (ХАМАС. — «Газета.Ru») еще раз заменили главу политбюро. В последние недели мы провели очень важные операции, ликвидировав самых высокопоставленных командиров наших самых проблематичных врагов, и мы не остановимся», — сказал глава генштаба.

6 августа сообщалось, что новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране на прошлой неделе. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее стало известно, как ликвидация Хании отразится на переговорах Израиля и ХАМАС.

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