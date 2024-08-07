Посольство просит россиян быть осторожными на улицах Британии

Посольство России призывает избегать граждан РФ массовых скоплений людей в Британии на фоне столкновений и беспорядков на улицах британских городов. Обращение опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.

«В связи с сообщениями в британских СМИ о вероятности продолжения в Великобритании массовых беспорядков, рекомендуем находящимся в Соединенном Королевстве россиянам соблюдать меры предосторожности для обеспечения личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления людей, прежде всего в городах, где такие беспорядки отмечаются в последние дни», — сообщают в посольстве.

Дипломатическое представительство также опубликовало номер телефона для экстренных обращений: +44 (0) 7768 566 868.

До этого в начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, полиция Британии задержала около 380 человек.

Ранее в Британии созвали чрезвычайный комитет из-за беспорядков.