Названа дата слушаний в Гааге по иску Украины против России по керченскому инциденту

Международный арбитражный суд в Гааге проведет слушания по существу в рамках иска Украины против России по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз инстанции.

«В своем постановлении № 12 от 30 июля 2024 года Арбитражный суд назначил слушания по существу и оставшимся вопросам о юрисдикции и приемлемости по разбирательству Украины против Российской Федерации», — сказано в распространенном сообщении.

Уточняется, что слушания пройдут с 23 сентября по 5 октября 2024 года в резиденции Постоянной палаты третейского суда во Дворце мира в Гааге, Нидерланды.

Инцидент в Керченском проливе — пограничный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года, в ходе которого Вооруженные силы России и корабли Береговой охраны задержали суда Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В 2019 году украинские моряки вернулись на родину, корабли также были переданы Киеву. После этого украинская сторона обвинила Россию в их «ужасном состоянии», а также в пропаже с судов некоторого оборудования и унитазов на сумму в $2,3 млн.

В 2020 году Украина подала в международный арбитражный суд иск с претензией на получение от России компенсации материального и морального вреда, якобы нанесенным морякам в 2018 году.

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