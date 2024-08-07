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Макрон призвал президента Ирана не допустить эскалации на Ближнем Востоке

Макрон призвал лидера Ирана Пезешкиана не допустить эскалации на Ближнем Востоке

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего коллегу из Ирана Масуда Пезешкиана не допустить роста эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон заявил Пезешкиану, что рост военной эскалации не выгоден ни одной из сторон, в том числе Ирану, поскольку это подорвет стабильность в регионе. Президент Франции подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом Пезешкиан отметил, что Иран не стремится раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и расширять масштабы войны и кризиса в регионе.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ранее стало известно, что США ожидают атаку Ирана на Израиль 8–9 августа.

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