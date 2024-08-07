В ООН отреагировали на атаку ВСУ в Курской области

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область повышает риск эскалации обстановки. Об этом во время брифинга для журналистов заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

По его словам, в организации выступают за то, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено.

Он заявил, что 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.

Вечером 6 августа в Минобороны России заявили об отражении атаки ВСУ и отступлении их штурмовой группы вглубь своей территории. Тем не менее ситуация в Курской области оставалась напряженной. Всю ночь бойцы ВС РФ совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России продолжали ликвидировать украинские войска в приграничных районах.

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.