Мали и Нигер обратились в Совбез ООН с требованием из-за поддержки боевиков Украиной

Мали и Нигер попросили Совет Безопасности (СБ) ООН расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя главы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейна Уатару.

«Мали связалась с Советом Безопасности ООН с этой целью. Мали и Нигер передали этот вопрос в СБ ООН», — сказал депутат.

Он выразил сомнения, что украинская сторона может оказывать разведывательную поддержку вооруженным группировкам.

«Должно быть, она (развединформация. — «Газета.Ru») в основном была передана через американцев, потому что они способны получить такую информацию», — пояснил Уатара.

Он добавил, что боевики также могли получать разведданные через Францию.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

Впоследствии власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в Мали. Руководство Нигера приняло аналогичное решение.

Ранее в МИД России обвинили Украину в открытии «второго фронта» в Африке.