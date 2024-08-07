Харрис сравнили с хамелеоном и обвинили в беспринципности

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс сравнил кандидата на пост главы государства Камалу Харрис с хамелеоном, поскольку она регулярно меняет свою позицию по ключевым политическим вопросам. Его слова приводит ТАСС.

Вэнс заявил, что Харрис ведет себя по-разному в зависимости от аудитории, с которой имеет дело. Он также отметил, что она никогда не выступает без подготовленной речи, всегда читая с телесуфлера. По его словам, она также скрыта от СМИ и американского народа.

Кандидат в вице-президенты заметил, что ее словам нельзя верить, поскольку ее слова и обещания расходятся с реальностью.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах предпримет попытку сделать из страны коммунистическое государство.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп анонсировал дебаты с Харрис.