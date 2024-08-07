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Путин призвал регионы РФ помочь Курской области

Путин выразил надежду, что регионы включатся в оказание помощи Курской области

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал региональные власти включиться в оказание помощи Курской области, подвергшейся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что на встрече временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о готовности его региона поддержать Курскую область. Глава государства, в свою очередь, поблагодарил чиновника.

«Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», — подчеркнул российский лидер.

В заседании также принял участие министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Он рассказал, что находится на круглосуточной связи с временно исполняющим обязанности главы региона Алексеем Смирновым и руководителями местных служб.

По словам Старовойта, возглавляемое им ведомство оказывает властям Курской области всестороннюю помощь. В том числе это касается работы по обеспечению безопасности людей и минимизации последствий атак.

Утром 6 августа диверсионная группа ВСУ попыталась пересечь границу и прорваться на территорию Курской области. В частности, около 300 украинских бойцов атаковали позиции Вооруженных сил РФ в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

В ответ российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. 7 августа министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны всю ночь ликвидировали украинские формирования в приграничных районах. В результате им удалось уничтожить 50 единиц техники и до 290 диверсантов.

Ранее в Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых территорий.

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