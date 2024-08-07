Бывший глава Курской области пообещал помочь родному региону

Министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что находится на связи с временно исполняющим обязанности главы региона Алексеем Смирновым и руководителями местных служб. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 7 августа, глава профильного ведомства принял участие в совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства. Комментируя атаку украинских войск на Курскую область, он подчеркнул, что до недавнего времени руководил данным регионом.

«Поэтому разрешите доложить, что нахожусь на круглосуточной связи с врио губернатора Курской области <...>, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса РФ», — добавил Старовойт.

Он уточнил, что возглавляемое им ведомство оказывает властям Курской области всестороннюю помощь. В частности, речь идет о работе по обеспечению безопасности граждан и ритмичного движения транспорта.

«Приложим максимум усилий для минимизации последствий террористический атак со стороны Украины», — сказал министр.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области и в течение всего дня обстреливали местные населенные пункты. Кроме того, около 300 украинских солдат атаковали позиции Вооруженных сил РФ у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

7 августа министерство обороны страны заявило, что российские военные и сотрудники Федеральной службы безопасности всю ночь ликвидировали формирования ВСУ в приграничных районах. В результате украинские войска потеряли до 290 бойцов и 50 единиц техники, включая семь танков. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что атаковавшим Курскую область солдатам ВСУ не будет пощады.