Путин: в регионах ведется колоссальная работа по строительству соцобъектов

В России в этом году должны построить порядка 370 школ и 340 объектов здравоохранения. Об этом сообщил президент России Путин во время совещания с членами правительства РФ, передает РИА Новости.

«Продолжаем работу по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов. Большим вкладом в развитие социнфраструктуры Крыма в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Открываются другие и школы, детские сады, поликлиники, ФАПы, наращивается социальная и обеспечивающая инфраструктура», — сказал он.

Российский лидер отметил, что работа по строительству социальных объектов идет колоссальная, она будет продолжаться.

7 августа Путин провел совещание с членами правительства с заявлениями по ситуации в Курской области.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

В ответ Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным и технике ВСУ в Сумской области. Им удалось вывести из строя 16 единиц техники, включая шесть танков.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область.