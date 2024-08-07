Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: в регионах ведется колоссальная работа по строительству соцобъектов

Путин: в регионах ведется колоссальная работа по строительству соцобъектов

В России в этом году должны построить порядка 370 школ и 340 объектов здравоохранения. Об этом сообщил президент России Путин во время совещания с членами правительства РФ, передает РИА Новости.

«Продолжаем работу по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов. Большим вкладом в развитие социнфраструктуры Крыма в поддержку семей с детьми станет новый детский сад в Симферополе. Открываются другие и школы, детские сады, поликлиники, ФАПы, наращивается социальная и обеспечивающая инфраструктура», — сказал он.

Российский лидер отметил, что работа по строительству социальных объектов идет колоссальная, она будет продолжаться.

7 августа Путин провел совещание с членами правительства с заявлениями по ситуации в Курской области.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

В ответ Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным и технике ВСУ в Сумской области. Им удалось вывести из строя 16 единиц техники, включая шесть танков.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами