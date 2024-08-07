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Большинство немцев выступили за проведение досрочных выборов

Insa: большинство немцев выступают за проведение досрочных выборов в ФРГ

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Global Look Press

Более половины опрошенных граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов. Это следует из опроса института изучения общественного мнения Insa, проведенного для Bild.

Согласно исследованию, 53% опрошенных немцев выступают за проведение досрочных выборов. 37% респондентов готовы дождаться окончания работы действующего правительства. Еще 10% не смогли определиться с точкой зрения.

По данным опроса, 74% сторонников партии «Зеленых» и 78% поддерживающих Социал-демократической партии Германии выступают за сохранение правящей коалиции Олафа Шольца до следующих выборов. 43% сторонников Свободной демократической партии Германии высказались за досрочное голосование.

До этого Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партия Германии, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.

Ранее сообщалось, что рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти.

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