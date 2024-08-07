Большинство немцев выступили за проведение досрочных выборов

Более половины опрошенных граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов. Это следует из опроса института изучения общественного мнения Insa, проведенного для Bild.

Согласно исследованию, 53% опрошенных немцев выступают за проведение досрочных выборов. 37% респондентов готовы дождаться окончания работы действующего правительства. Еще 10% не смогли определиться с точкой зрения.

По данным опроса, 74% сторонников партии «Зеленых» и 78% поддерживающих Социал-демократической партии Германии выступают за сохранение правящей коалиции Олафа Шольца до следующих выборов. 43% сторонников Свободной демократической партии Германии высказались за досрочное голосование.

До этого Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партия Германии, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.

Ранее сообщалось, что рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти.