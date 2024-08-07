Захарова сравнила атаку ВСУ на Курскую область с «мясорубкой»

Президент Украины Владимир Зеленский отправил военных на «мясорубку» в Курской области, чтобы на этом фоне продлить мобилизацию граждан. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Сегодня он (украинский лидер. — «Газета.Ru») подписал соответствующий закон», — подчеркнула дипломат.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни. В нападении приняли участие около 300 украинских солдат, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли 16 единиц техники, в том числе шесть танков.

Уже вечером в военном ведомстве страны заявили об отражении атаки ВСУ и отступлении их штурмовой группы вглубь своей территории. Тем не менее ситуация в Курской области оставалась напряженной. Всю ночь российские бойцы совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ продолжали ликвидировать украинские формирования в приграничных районах.

Днем 7 августа Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране. Срок их действия продлили до 9 ноября.

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.