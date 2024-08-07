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В Чехии решили заново рассмотреть дело россиянина Франчетти

Idnes: суд Праги снова рассмотрит дело россиянина Франчетти

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Кадр из видео/РИА «Новости»

Городской суд Праги снова рассмотрит дело россиянина Александра Франчетти по обвинению в активных действиях в пользу РФ в период присоединения к ней Крыма. Подробности приводит издание Idnes.

«Александр Франчетти, согласно обвинительному заключению, участвовал в насильственном задержании как минимум 11 проукраински настроенных людей во время аннексии Крыма в 2014 году», — говорится в сообщении.

Передавать Украине россиянина не намерены. Городской и Верховный суд Праги отказался отправлять подозреваемого киевским властям из-за опасений возможного преследования и пыток Франчетти.

Александр Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу украинских властей. На сайте МВД Украины указывалось, что россиянин объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления по статье 260 Уголовного кодекса Украины — участие в незаконных вооруженных формированиях.

В октябре 2022 года суд Чехии снял все обвинения с россиянина и постановил освободить его из СИЗО. Однако в мае 2023 года суд отменил оправдательный приговор.

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, уехавшему воевать за ВСУ.

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