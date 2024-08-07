ЦИК Молдавии отклонил заявку оппозиции на участие в выборах президента

Центральная избирательная комиссия отклонила заявку молдавского оппозиционного блока «Победа» на участие выдвинутого этой политической силой кандидата на пост главы государства Василия Боля в президентских выборах 20 октября. Об этом заявил замглавы ЦИК Молдавии Павел Постика, передает ТАСС.

«Комиссия отклонила заявку блока «Победа» на основании выявленных нарушений», — отметил он.

Постика добавил, что представители оппозиционного блока не выполнили предписаний комиссии. При этом, по его словам, выявленные нарушения касаются названия политического блока, его финансирования и ряда других моментов.

До этого сообщалось, что блок «Победа» выдвинул в качестве кандидата на пост президента Молдавии одного из лидеров партии «Возрождение» Болю.

Ранее в Молдавии высказались за принятие закона об иноагентах по примеру Грузии.