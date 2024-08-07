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В МИД рассказали об украинских дипфейках

Представитель МИД Захарова: Украина продолжит использовать дипфейки

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В ходе конфликта Украина продолжит использовать дипфейки, однако российские спецслужбы умеют разоблачать медиа-продукты, созданные с использованием такой технологии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Огромное количество сейчас будет фейков, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта было подделано якобы обращение губернатора Курской области», — сказала дипломат, комментируя украинский дипфейк с якобы обращением врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

По словам Захаровой, спецслужбы РФ осматривают подобный контент и оперативно его разоблачают.

До этого в интернете появился дипфейк с Алексеем Смирновым. На видео фальшивый врио губернатора призывает всех мужчин региона прийти в военкоматы для получения оружия. Администрация Курской области предупредила жителей о том, что видео носит ложный характер.

Ранее российские ученые научили нейросеть находить дипфейки по улучшению изображения.

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