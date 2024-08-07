Президент Палестины рассказал о пути государства в ООН

Палестина продолжит работу, которая направлена на обретение полноценного членства государства в ООН. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

«Мы продолжим нашу работу в ООН, нацеленную на обретение полноценного членства в организации», — подчеркнул он.

По словам Аббаса, во внешнеполитическую стратегию Палестины также входит продолжение усилий по прекращению оккупации территории государства.

Вместе с тем, отметил президент Палестины, государство будет стремиться добиться признания со стороны большего количества стран.

До этого Аббас заявил, что консультации о создании правительства национального согласия в Палестине начнутся после прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее президент Палестины сделал заявление о переговорах с Израилем.