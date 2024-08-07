В США предрекли непредсказуемые последствия из-за атак на Ближнем Востоке

Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых последствий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех, а также повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать», — сказал госсекретарь на пресс-конференции.

По мнению Блинкена, обязательства США по защите Израиля «несокрушимы».

Он пообещал, что США продолжат защищать Израиль от «атак террористических групп или их спонсоров».

До этого глава Пентагона заявил, что США готовы к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке.

6 августа портал Axios сообщал, что Пентагон после недавней атаки на авиабазу в Ираке, где были размещены американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни.

Ранее США завершили вывод войск из Нигера.