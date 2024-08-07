Израиль сразу сообщил чиновникам США о ликвидации главы политбюро ХАМАС

Израиль незамедлительно уведомил американских чиновников о своей ответственности за ликвидацию Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Хотя Израиль отказался комментировать инцидент, он сразу же проинформировал США о своей роли в этом событии, отмечает издание.

По информации источников, чиновники Белого дома отреагировали на устранение Хании с удивлением и возмущением, увидев в этом серьезный шаг назад в своих усилиях по достижению прекращения огня в Газе.

До этого американские официальные лица считали, что добиваются определенных успехов в этом направлении, написал Washington Post.

Тем временем Израиль уже призвал ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС. Яхья ас-Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС после ликвидации Исмаила Хании. Ас-Синвар до этого занимал пост лидера движения в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал Синвара «террористом, ответственным за самый жестокий террористический акт в истории 7 октября».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ранее Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля.