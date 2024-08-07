Аббас назвал возможным создание правительства национального согласия в Палестине

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что консультации о создании правительства национального согласия в Палестине начнутся после прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Аббас отметил, что в случае принятия движением ХАМАС условий национального примирения, после прекращения войны в Газе начнутся предусмотренные консультации о формировании правительства национального единства. По его словам, уже три месяца действует сформированное из не принадлежащих к политическим фракциям палестинских профессиональных кадров технократическое правительство.

Аббас подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для властей Палестины является прекращение израильской агрессии против сектора Газа.

До этого Аббас заявил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта лежит через политическое решение, которое основано на международных резолюциях, при этом именно Израиль отказывается от мирного пути прекращения конфликта.

Ранее Аббас заявил, что сектор Газа необходимо передать под управление законных властей Палестины.