В интернете появился дипфейк с врио главы Курской области Смирновым

В интернете появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым. На видео фальшивый врио губернатора призывает всех мужчин региона прийти в военкоматы для получения оружия, пишет Telegram-канал Baza.

Фальшивое видео изначально начало распространяться в украинских каналах, а затем быстро попало в курские паблики.

На самом деле, в Telegram-канале Алексея Смирнова не было публикации с таким содержанием. Исходное видео (справа) представляет собой заявление врио губернатора о сложной обстановке на границе и призыв к гражданам не поддаваться на провокации.

Ранее российские ученые научили нейросеть находить дипфейки по улучшению изображения.