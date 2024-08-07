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В интернете появился дипфейк с врио главы Курской области Смирновым

Baza: в дипфейке врио главы Курской области призвал мужчин к оружию

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

В интернете появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым. На видео фальшивый врио губернатора призывает всех мужчин региона прийти в военкоматы для получения оружия, пишет Telegram-канал Baza.

Фальшивое видео изначально начало распространяться в украинских каналах, а затем быстро попало в курские паблики.

На самом деле, в Telegram-канале Алексея Смирнова не было публикации с таким содержанием. Исходное видео (справа) представляет собой заявление врио губернатора о сложной обстановке на границе и призыв к гражданам не поддаваться на провокации.

Ранее российские ученые научили нейросеть находить дипфейки по улучшению изображения.

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