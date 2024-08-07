Госдеп заявил, что США защитят Израиль в случае атаки

Вашингтон в случае нападения на Израиль будет защищать своего союзника, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам Миллера, администрация США всегда ясно давала понять, что будет защищать Израиль от терроризма. Поэтому Вашингтон и дальше будет защищать Израиль от нападений.

Миллер подчеркнул, что США примут все меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке. При этом он заявил, что Вашингтон призывает все стороны на Ближнем Востоке предпринять все возможные шаги, которые могут привести к деэскалации в регионе.

До этого американская газета Wall Street Journal написала, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» может не выполнить свои задачи, так как не предназначена для перехвата некоторых имеющихся у Ирана ракет и дронов.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.