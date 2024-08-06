Нигер разорвал дипотношения с Украиной

Правительство Нигера приняло решение о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как заявил официальный представитель властей республики Амаду Абдраман, Ниамей намерен обратиться в Совет Безопасности ООН по поводу «агрессии Украины».

Национальный совет по охране родины, пришедший к власти в Нигере после переворота в прошлом году, обвиняет Киев в «поддержке террористических организаций».

Накануне в СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Украиной. Председательствующая в Совете Безопасности ООН республика Сьерра-Леоне распространила среди членов СБ заявление властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В документе содержится текст обращения малийских властей, в котором они объявляют о разрыве дипломатических отношений с Украины, сославшись на поддержку террористов со стороны украинских властей. В МИД Украины назвали этот шаг поспешным и недальновидным.

Ранее США завершили вывод войск из Нигера.