Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нигер разорвал дипотношения с Украиной

Правительство Нигера объявило о разрыве дипотношений с Киевом

close
100%
Mahamadou Hamidou/Reuters

Правительство Нигера приняло решение о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как заявил официальный представитель властей республики Амаду Абдраман, Ниамей намерен обратиться в Совет Безопасности ООН по поводу «агрессии Украины».

Национальный совет по охране родины, пришедший к власти в Нигере после переворота в прошлом году, обвиняет Киев в «поддержке террористических организаций».

Накануне в СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Украиной. Председательствующая в Совете Безопасности ООН республика Сьерра-Леоне распространила среди членов СБ заявление властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В документе содержится текст обращения малийских властей, в котором они объявляют о разрыве дипломатических отношений с Украины, сославшись на поддержку террористов со стороны украинских властей. В МИД Украины назвали этот шаг поспешным и недальновидным.

Ранее США завершили вывод войск из Нигера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами