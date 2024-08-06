В США заявили, что Харрис ради престижа может развязать войну

Вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис в случае своей победы на выборах может ради престижа развязать войну. Об

этом на YouTube-канале Криса Уильямсона заявила экс-конгрессмен Тулси Габбард.

Политик отметила, что нет ни малейших причин сомневаться в том, что у Харрис сразу же появится стремление проявить силу, укрепить свои позиции и доказать, что она действительно является могущественным верховным главнокомандующим Вооруженными силами США.

Габбард выразила мнение, что лучшим и самым эффективным способом для реализации такого замысла Харрис является использование американской армии и развязывание Вашингтоном войны.

До этого штаб республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа сравнил с ночным кошмаром выбранного Харрис кандидата в вице-президенты губернатора штата Миннесота Тима Уолза.

Ранее Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США.