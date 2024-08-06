Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Харрис ради престижа может развязать войну

Экс-конгрессмен Габбард: Камала Харрис ради престижа может развязать войну

close
100%
Global Look Press

Вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис в случае своей победы на выборах может ради престижа развязать войну. Об
этом на YouTube-канале Криса Уильямсона заявила экс-конгрессмен Тулси Габбард.

Политик отметила, что нет ни малейших причин сомневаться в том, что у Харрис сразу же появится стремление проявить силу, укрепить свои позиции и доказать, что она действительно является могущественным верховным главнокомандующим Вооруженными силами США.

Габбард выразила мнение, что лучшим и самым эффективным способом для реализации такого замысла Харрис является использование американской армии и развязывание Вашингтоном войны.

До этого штаб республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа сравнил с ночным кошмаром выбранного Харрис кандидата в вице-президенты губернатора штата Миннесота Тима Уолза.

Ранее Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами