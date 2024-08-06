В случае победы на президентских выборах в США бывшего главы государства Дональда Трампа появится реальный шанс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в статье для журнала Newsweek написал экс-сотрудник Белого дома по вопросам национальной безопасности Трауп Хеменуэй.

По его мнению, Трамп четко заявил, что будет добиваться урегулирования конфликта путем переговоров. Однако этому активно противится администрация нынешнего президента Джо Байдена, которая стремится к эскалации ради эскалации и безрассудно пренебрегает угрозой обмена ядерными ударами. Байден обманом пытается заставить украинский народ и американских избирателей поверить в возможность скорой победы.

Хеменуэй отметил, что Трамп понимает нарастающую усталость от украинского конфликта среди населения США и поэтому намерен в дальнейшем выделять Киеву помощь исключительно в виде кредитов.

До этого Трамп заявил, что если победит на выборах в ноябре, то сразу же лично обратится к лидерам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому и призовет их к началу переговоров.

Ранее сообщалось, что партии Трампа обеспокоились его взглядами на внешнюю политику.