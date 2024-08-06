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Маска захотели вызвать в парламент Британии из-за заявлений о беспорядках

Politico: депутаты захотели вызвать Маска в парламент Британии из-за протестов

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

В Палате общин Великобритании намерены вызвать американского миллиардера, владельца Х Илона Маска в парламент из-за заявлений о массовых беспорядках на территории страны, публикуемых в социальной сети. Об этом пишет Politico.

Так, представители Лейбористской партии Чхи Онвура и Дон Батлер, претендующие на должность руководителей парламентского комитета по вопросам науки, инновации и технологий заявили, что потребуют от Маска и других руководителей IT-компаний дать показания о роли соцсетей на фоне беспорядков в Великобритании.

«На самом деле важными моментами здесь является то, как алгоритмы платформ продвигают и усиливают дезинформацию и распространение расовой ненависти, и как бизнес-модели платформ полагаются на это», – сказала Онвура.

В то же время Батлер заметил, что лично жаловался на «ряд оскорбительных сообщений» в соцсети Х, но удалить их администрация не посчитала нужным.

Массовые антиимигрантские протесты и беспорядки в Великобритании начались в конце июля после того, как в Саутпорте 17-летний подросток с ножом напал на детскую танцевальную студию в Саутпорте. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинения. При этом в полиции заявили, что атака не связана с терроризмом.

Ранее Маск предрек гражданскую войну в Британии.

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