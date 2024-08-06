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В США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут предпринять отчаянную попытку захватить ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться захватить Запорожскую АЭС из-за своего отчаянного положения на линии соприкосновения. Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

По его словам, «есть разговоры», что ВСУ попытаются предпринять последнее «отчаянное контрнаступление», чтобы захватить ЗАЭС.

Джонсон отметил, что ВС РФ продолжают наступление, а темпы боевых действий продолжают возрастать. В связи с этим экс-аналитик усомнился в возможности подобного удара со стороны Украины.

«В любом случае, русские следят за этим, я имею в виду, что российская разведка в этом вопросе довольно хороша, так что я не думаю, что Украина сможет продержаться до конца года», — заявил Джонсон.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

«Призываем режим Владимира Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба», — сказала она.

Ранее на ЗАЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ.

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