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Экс-аналитик ЦРУ указал на падение авторитета США в мире

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: позиции России на международной арене укрепляются

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что роль России на мировой арене растет, в то время как позиции Вашингтона ослабевают. Его слова передает YouTube-канал Dialogue Works.

По его словам, еще десять лет назад США «были на высоте», и страну главным международным игроком. На сегодняшний день, с появлением БРИКС, встал вопрос о том, можно ли считать Вашингтон надежным экономическим союзником, указал Джонсон.

«И это не говоря уже о политике. Тот факт, что, несмотря на всю помощь США Украине, она не побеждает против России, она терпит крупное поражение, так что вы знаете, все это приводит к тому, что Соединенные Штаты с их ограниченной властью все больше и больше злятся на другие страны», — заявил эксперт.

До этого американский генерал в отставке Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты не способны противостоять России и Китаю при президенте Джо Байдене. Военный заявил, что Вашингтону необходимо послать союзникам и противникам страны четкий сигнал о силе государства.

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