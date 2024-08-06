Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии страны. Об этом пишет газета The New York Times.

«Вице-президент Камала Харрис добилась выдвижения своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии, став первой цветной женщиной, выигравшей номинацию от крупной партии, и официально подготовив себе соперника по борьбе с бывшим президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

По данным газеты, Харрис получила 99% голосов делегатов-участников во время проведения необычного виртуального поименного голосования. Мероприятие было названо «перекличка» и проводилось виртуально в течение пяти дней, а не лично на Национальном съезде Демократической партии.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах предпримет попытку сделать из страны коммунистическое государство.

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