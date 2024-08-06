Военный эксперт: план Германии о переброске солдат НАТО выглядит нереалистично

Сообщения о планах Германии перебросить сотни тысяч солдат к границе с Россией выглядят нереалистичными и не воплотятся в реальность в ближайшие годы, считает военный летчик, офицер запаса, главред интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В беседе с Tsargrad.tv он также назвал маловероятным сценарий размещения на территории ФРГ ядерного оружия.

«Во-первых, Германия не руководитель НАТО. Потому что им руководит четырехзвездный американский генерал и никогда не руководил немец. И не будет. Я считаю этот план пока, в ближайшие год-два, нереалистичным», — заявил военный.

Что касается размещения ракет меньшей и средней дальности на территории ФРГ, то это, по мнению Дрозденко, не более, чем риторический вопрос, несмотря на заявление Пентагона. Эти планы могут быть скорректированы, в результате чего будет принято решение разместить ракеты в Европе поближе к Штатам, пояснил он.

В целом намерение разместить ракеты в ответ на аналогичный шаг в Калининграде не соответствует принципу сдерживания угрозы и противоречит военной дипломатии, заключил Дрозденко.

Напомним, в июле сообщалось, что в случае начала войны НАТО с Россией Германия может перебросить сотни тысяч военных к границе с Россией, так как численность бундесвера составляет около 180 тыс. человек. Отмечается, что секретный «Оперативный план Германия» продолжают обновлять. В нем указано, что Германия является неким узловым пунктом для НАТО, задачей которого будет переброска военных альянса для их участия в конфликте, в котором противником выступит Россия.

Ранее в Германии заявили о превосходстве России над странами НАТО.