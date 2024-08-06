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Стало известно о возможном помиловании Саакашвили

Спикер парламента Папуашвили: президент Грузии может помиловать Саакашвили

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Irakli Gedenidze

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что глава государства Саломе Зурабишвили изучает возможность помилования экс-президента Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе с его партией «Единое национальное движение». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Папуашвили, президент сохраняет свой пост лишь благодаря Саакашвили и его партии. Он также указал, что «у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием».

Спикер парламента также напомнил, что в 2023 году, во время голосования по импичменту Саломе Зурабишвили «Национальное движение» голосовало против отстранения ее от должности, позволив сохранить пост.

Михаил Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

Ранее Саакашвили раскритиковал власти Грузии.

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