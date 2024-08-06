В Германии вновь заговорили о передаче ВСУ Taurus на фоне прибытия F-16

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала власти Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus на фоне получения Киевом американских истребителей F-16. Ее слова приводит Rheinische Post.

Штрак-Циммерманн считает, что все европейские страны должны помогать Украине.

«Это также включает в себя средства ПВО и, хочет того Ведомство федерального канцлера или нет, крылатые ракеты «Taurus», — указала парламентарий.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Украина последовательно требует от ФРГ поставок дальнобойных ракет на фоне передачи схожих вооружений со стороны США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне уверяют, что передали оружие с условием запрета на атаки по российской территории. Берлин же придерживается собственной линии, несмотря на критику Киева и недовольство оппозиционных партий внутри страны. В конце мая Шольц вновь подтвердил, что Германия не собирается поставлять ВСУ ракеты Taurus из-за риска эскалации конфликта.

Ранее депутат назвал «пощечиной» Западу слова Зеленского о российских ракетах.