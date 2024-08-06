Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде призвали провести политическую люстрацию

Депутат Рады Дубинский заявил, что Украина нуждается в политической люстрации

close
100%
РИА Новости

Украина нуждается в политической люстрации, чтобы избавиться от сил, которые привели страну к войне и узурпировали власть. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинского парламента Александр Дубинский.

«Стране необходима политическая люстрация, чтобы избавиться от политиков и сил, которые сначала привели в страну войну, а затем узурпировали власть», — заявил он.

По словам Дубинского, обязательным условием будущих выборов должен быть запрет депутатам и партиям, которые принимали участие в конституционном перевороте, выраженном в «меморандуме о непроведении выборов», участвовать в них.

6 августа украинское оппозиционное движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов узурпации власти лидером Украины Владимиром Зеленским и его легитимности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, однако западные страны не хотят вникать в такие нюансы для переговорного процесса по Украине.

Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, почему в стране скоро наступит безвластие.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами