Украина нуждается в политической люстрации, чтобы избавиться от сил, которые привели страну к войне и узурпировали власть. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинского парламента Александр Дубинский.

«Стране необходима политическая люстрация, чтобы избавиться от политиков и сил, которые сначала привели в страну войну, а затем узурпировали власть», — заявил он.

По словам Дубинского, обязательным условием будущих выборов должен быть запрет депутатам и партиям, которые принимали участие в конституционном перевороте, выраженном в «меморандуме о непроведении выборов», участвовать в них.

6 августа украинское оппозиционное движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов узурпации власти лидером Украины Владимиром Зеленским и его легитимности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, однако западные страны не хотят вникать в такие нюансы для переговорного процесса по Украине.

Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, почему в стране скоро наступит безвластие.