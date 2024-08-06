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В партии Шольца призвали возобновить диалог с Россией

Депутат бундестага Штенгер: немецким дипломатам нужно возобновить диалог с РФ

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Global Look Press

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца Ральф Штенгер заявил, что немецким дипломатам необходимо возобновить диалог с Россией ради мирного урегулирования на Украине. Его слова приводит Tagesspiegel.

Он отметил, что «дипломаты существуют, чтобы вести дипломатию», в связи с чем необходимо снова начать диалог с Москвой.

Штенгер также указал на важность понимания позиции России по ситуации на Украине. Парламентарий призвал Берлин «посмотреть на ситуацию с точки зрения противника, даже если вы не разделяете ее».

До этого один из лидеров правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал Украину отказаться от стремления стать членом Евросоюза и НАТО для достижения мира.

«В конце концов речь должна идти о компромиссах. Я думаю, важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС. <…> Можно и нужно говорить о компромиссах», — заявил он.

Ранее в Берлине выступили за окончание конфликта на Украине и переговоры с РФ.

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