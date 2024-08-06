Алиев рассказал о роли РФ в обеспечении безопасности на Южном Кавказе

Отношения между Россией и Азербайджаном стали примером для соседних государств, развитие связей Москвы и Баку является важным фактором безопасности на Южном Кавказе. Об этом на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, следует из сообщения, опубликованного на сайте президента республики.

«Заявив, что отношения Азербайджана и России являются примером для некоторых соседних государств, президент Ильхам Алиев оценил это как важный фактор безопасности на Южном Кавказе и в более широком регионе», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Шойгу подчеркнул успешное развитие отношений между Россией и Азербайджаном в сферах региональной безопасности, военно-технической, транспортной и экономической областях.

Накануне Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский политолог Сергей Марков предположил, что визит секретаря Совета безопасности России в Иран может быть связан с помощью Тегерану в нанесении ответных ударов по США и их союзникам.

Ранее замглавы МИД Турции провел консультации со спецпредставителем президента России по Сирии.