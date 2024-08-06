Шойгу сообщил о нулевой реакции Украины на предложения Путина

Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, слова которого передает РИА Новости.

«С тех пор прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — сказал экс-министр обороны России.

По его словам, бессмысленно говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, «формула Зеленского» и прочих.

14 июня Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что целью Киева является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

22 июля глава Украины допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий запрет.

Ранее Шойгу встретился с Алиевым после поездки в Иран.