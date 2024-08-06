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В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах

Депутат Госдумы Гаврилов предложил запретить продажу подвалов в жилых домах

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Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ») сообщил РИА Новости, что предложил запретить продажу подвалов в жилых домах.

По его словам, в России складывается «тревожная тенденция» в виде массовой продажи подвальных помещений в жилых домах.

«Может показаться, что в этом нет ничего страшного. Подумаешь, подвал — темное, сырое помещение, однако на деле все оказывается гораздо серьезнее и опаснее», — сказал Гаврилов.

Депутат уточнил, что опасность заключается в том, что новый владелец, например, принимает решение открыть в подвале хостел для трудовых мигрантов и «теперь вместо тихого и спокойного подъезда» жители наблюдают толпы незнакомых людей, слышат шум, чувствуют неприятные запахи.

Также он отметил, что в подвале организовываются склады или небольшие производства.

«И вот уже под вашими окнами ежедневно разгружаются фуры, гудит оборудование, а по ночам снуют крысы», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что жильцы дома зачастую узнают о продаже подвала тогда, когда сделка уже совершилась, поэтому повлиять на ситуацию они уже не могут. Он подчеркнул, что по закону подвал — это общедомовое имущество, поэтому его продажа должна осуществляться только с согласия собственников квартир.

Депутат отметил, что запрет на продажу подвалов не означает, что эти помещения будут простаивать, их можно использовать в интересах жильцов дома, например, сделать там спортивный зал, творческую мастерскую или помещение для собраний жильцов.

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